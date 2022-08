Massaggio sportivo: cos’è e perché farlo

Nel corso di preparazione, un atleta deve ovviamente occuparsi e dedicare molte ore all’allenamento ma ci sono anche tante altre pratiche che consentono di ottimizzare le performance e i risultati. Per esempio, oggi si sente parlare molto di mental coach e massaggiatore. Non esiste team atletico che non abbia nello staff un valido massaggiatore poiché il massaggio sportivo è una pratica imprescindibile e irrinunciabile grazie ai suoi tanti benefici. Prima di scoprire quali sono i motivi per cui sempre più sportivi non rinunciano al loro massaggiatore personale, vediamo di capire nel dettaglio di che cosa si tratta.

Che cos’è il massaggio sportivo

Quando si parla di massaggio sportivo si fa riferimento a una pratica eseguita da un valido professionista che ha seguito un corso massaggio sportivo riconosciuto. Per scaldare e preparare i muscoli ma anche alleviare eventuali dolori e stanchezza, viene eseguito un massaggio su tutto il corpo sopratutto sui distretti interessati dall’attività sportiva dell’atleta. Ci sono varie tecniche che si possono scegliere in base ai risultati da ottenere come, per esempio, la frizione dinamica oppure statica, la battitura, il rotolamento, la pressione, il pizzicamento, lo scuotimento.





I vari movimenti insegnati da una valida scuola formazione massaggiatori come MassFullness® sono consigliati a tutti quegli atleti, anche amatoriali, prima della gara in fase preparatoria, durante la competizione stessa e anche dopo al fine di attenuare acido lattico e stanchezza muscolare. Nel momento in cui si pratica prima dello sforzo fisico, è consigliabile praticare anche della ginnastica stretching che aiuta a preparare i muscoli. Durante la pratica può sempre succedere di avere un crampo al muscolo o addirittura infortunarsi, il massaggio può risolvere e attenuare queste problematiche, evitando di avere poi a che fare con un infortunio grave che terrebbe lontani dal campo da gioco per troppo tempo.

I benefici del massaggio sportivo

Il massaggio sportivo garantisce diversi benefici e vantaggi, motivo per cui sempre più persone lo fanno. In generale, si può dire che il massaggio punta a migliorare la performance dell’atleta grazie alla preparazione dei muscoli per l’attività fisica. La muscolatura viene preparata in maniera ottimale grazie anche alla stimolazione del microcircolo aumentando il flusso di sangue che raggiungendo i tessuti porta maggiori quantità di nutrienti per le cellule.

Tutto il sistema nervoso viene stimolato anche alla fine di ridurre le tensioni muscolari ed eventuali dolori provocati da accumuli di acido lattico o anche infortuni. Chi pratica sport può avere delle contratture e tensioni che migliorano grazie al massaggio sportivo. La manipolazione dei tessuti aiuta ad asportare tutte le scorie derivanti dal metabolismo che avviene durante la pratica sportiva. Infatti, si può dire che il massaggio sportivo ha un’azione defaticante e antinfiammatoria locale.

Inoltre, il massaggio sportivo riesce a prevenire gli infortuni perché il sistema muscolare e il sistema nervoso sono preparati in modo ottimale allo sforzo fisico. Chi pratica il massaggio studia i movimenti e le manipolazioni da fare tenendo presente l’età e l’attività fisica svolta dall’atleta. Grazie al massaggio diventa anche possibile ridurre gli stati d’ansia. L’atleta consapevole di star facendo ottime azioni preparatorie, si sente anche più sicuro di sé entrando in un’ottica positiva.