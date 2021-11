Calcio a 5, Virtus-Sc Maranola: vincono le fondane

Nel giorno del ritorno in campo – dopo uno stop di quasi tre anni – di capitan Daniela Puddu, per la Virtus Fondi calcio a 5 è arrivata la vittoria nel derby. Al termine di una partita dura e combattuta, alla squadra della Piana è infatti bastata una rete di bomber Bono per aggiudicarsi il primo confronto stagionale contro lo Sporting Club Maranola.

Il copione della gara era quello visto da inizio campionato: le ragazze di mister Ercole con in mano il pallino del gioco, creando diverse occasioni da gol non finalizzate. La gara, a tratti anche spigolosa, è proseguita in questo modo. Fino a quando nei primi minuti di recupero è arrivata la giocata vincente, finalizzata da Bono: 1-0 alla fine del primo tempo.





Nella ripresa medesimo copione iniziale: virtussine in attacco, ma senza trovare la via del gol. A quel punto la formazione ospite ha provato a uscire fuori dalla propria metà campo per poter acciuffare il pari, ma il portiere rossoblù ha difeso ottimamente la propria porta, rimasta inviolata sino al 60°.

“Le ragazze erano preparate ad una gara che fosse più difficile mentalmente che sul campo e sono state bravissime a reggere la pressione per tutto l’arco del match”, il commento a caldo di mister Gaetano Ercole. “Purtroppo continuiamo a concretizzare poco a livello di reti, considerando che creiamo tantissime occasioni ogni partita: non riusciamo a mettere due gol di scarto tra noi e le avversarie, ma evidentemente non siamo una squadra per cuori deboli. Non mi resta davvero che fare i complimenti alle ragazze, perché si sono impegnate al massimo dal primo all’ultimo minuto, dando dimostrazione di saper giocare e vincere anche queste gare cosiddette sporche”.