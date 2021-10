“Immagina”, a Fondi continua a discutere sul diritti

Immagina – Idee in movimento nasce dalla sete di Politica, quella intesa come impegno per migliorare la gestione della cosa pubblica e rispondere ai bisogni dei cittadini. Uno degli obiettivi è quello di avvicinare tante cittadine e cittadini, tante ragazze e tanti ragazzi alla partecipazione politica attiva in modo da renderli protagonisti del cambiamento.

Nei mesi scorsi siamo tornati a riunire un nutrito gruppo di cittadini appassionati al nostro territorio, non solo prettamente fondano ma comprensoriale e regionale. L’amore per il proprio territorio, però, non vuole sostituire quello sociale e politico ad ampio respiro. Proprio per questo, a fine settembre, abbiamo lanciato il ciclo di eventi





Voci per la libertà: due serate e una mostra fotografica per riflettere sui diritti umani e l’attuale situazione politica internazionale, a partire da ciò che è avvenuto e sta avvenendo in Afghanistan.

Parlando di dignità della persona, nell’incontro di sabato 30 ottobre (ore 19.00 presso la Sala Grande di Palazzo Caetani) non potevamo non pensare al grande contributo offerto da Amnesty International e da Lettera22. A rappresentare la prima organizzazione sarà Viviana Isernia (Vice Presidente Amnesty Italia); a nome di Lettera22 interverranno, in collegamento video, il co-fondatore Emanuele Giordana e il direttore Giuliano Battiston. Avremo, inoltre, l’onore di avere con noi Andrea Rega, il quale si occuperà di alcune letture sul tema.

Fino a sabato, inoltre, ricordiamo che è possibile visitare – presso la Sala Rossa – la mostra 60 volti per 60 anni di Gianluca Costantini.