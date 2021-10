A Fondi le qualificazioni per i campionati italiani di ping pong

Manca ancora più di un anno all’inizio del periodo in cui Fondi “vestirà” l’abito di città europea dello sport, ma gli eventi non mancano di certo.

L’evento sportivo porterà in città oltre 200 atleti provenienti da tutto il Lazio: si terranno, infatti, presso la tensostruttura di via Gobetti, dal 30 ottobre al primo novembre, le qualificazioni regionali dei campionati italiani di Tennistavolo 2022.

I partecipanti, suddivisi in 3 categorie femminili, 4 maschili e 12 giovanili, si sfideranno per tre giorni dalle 8:00 alle 20:00 per conquistare l’accesso ai campionati italiani.