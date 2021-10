Giù dalla finestra per evadere dai domiciliari: rintracciato dall’elicottero ed arrestato

Rocambolesco inseguimento di un evaso che per far perdere le proprie tracce era fuggito nella zona montuosa di San Cristoforo

Nel pomeriggio di ieri, in Itri, i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 23enne del posto, per il reato di evasione.

I militari giunti nei pressi dell’abitazione del prevenuto al fine di accertarne la presenza e l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’a.g., notavano che lo stesso, nell’intento di darsi alla fuga, si calava repentinamente da una finestra facendo perdere le sue tracce.





Scattava dunque una vera e propria “caccia all’uomo” che si dileguava nell’attigua montagna in località San Cristoforo, zona notoriamente impervia e difficilmente accessibile al controllo da terra, motivo per cui i Carabinieri richiedevano l’intervento del nucleo elicotteristi.

Grazie all’ausilio del personale specializzato, dopo circa 9 ore, veniva rintracciato il fuggitivo, che una volta catturato tentava nuovamente la fuga divincolandosi dalla presa dei militari, senza riuscirvi.

L’uomo, bloccato ed arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta, dove resterà ristretto in attesa di rito direttissimo presso il Tribunale.