Covid-19 e terza dose, da oggi nel Lazio la prenotazione per over 60

Nei giorni scorsi dal portale Salute Lazio hanno annunciato il cambio di marcia anche verso la terza dose del vaccino anti covid.

Da quest’oggi, infatti, nella nostra regione sarà possibile prenotare la terza dose addizionale del vaccino anti Covid per tutti gli over 60. C’è però un elemento da tenere in considerazione quando si procede alla prenotazione: che si sia ricevuta la seconda dose del siero anti Covid da più di 180 giorni (ovvero 6 mesi). Tutti coloro che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino prima del’11 aprile e hanno più di 60 anni, dunque, possono procedere a prenotarsi per ricevere quella addizionale, la terza.