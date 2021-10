Ballottaggio Formia, Conte attacca Taddeo: “Arroganza ed assenza di un programma”

A margine dell‘ufficializzazione dell’apparentamento elettorale con il candidato sindaco di Formia Amato La Mura, al ballottaggio con Gianluca Taddeo, Gianfranco Conte spiega le sue ragioni. Non lesinando stoccate all’altro aspirante primo cittadino.

“Prima di decidere ho incontrato entrambi i candidati” sostiene Conte. “Da una parte ho riscontrato l’arroganza, l’assenza di un programma, con l’unico obiettivo ‘Intanto pensiamo a vincere e poi si vede’. Amato invece ha voluto confrontarsi sul programma, sulle priorità, sulle cose da fare. Mi ha chiesto di dare un contributo concreto a livello programmatico, per questo insieme al mio gruppo abbiamo individuato quattro punti che ridisegneranno la macchina amministrativa del nostro comune, propedeutici a richiedere finanziamenti e far partire i progetti per il futuro della nostra città”.