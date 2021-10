Villa Adriana a Tivoli, alla scoperta della villa dell’Imperatore

Un luogo magico nel quale è possibile immergersi nella storia a contatto con uno dei periodi più affascinanti da sempre: l’era dei grandi imperatori Romani, tra i quali Adriano riveste un ruolo di spicco. Alle porte di Roma, pochi chilometri verso nord, c’è un luogo, Tivoli, già noto per le sue bellezze paesaggistiche, dove è possibile visitare quella che fu la villa dell’Imperatore Adriano fatta edificare tra il 126 e il 134 d.C.

La tenuta si estende su un’area di 120 ettari ed è composta da un Palazzo Imperiale, stabilimenti balneari, biblioteche, teatri, alloggi del personale, una piscina, passaggi sotterranei e persino uno stadio sportivo: a corredare il tutto, enormi giardini del palazzo con molte opere d’arte. Un tempo a Villa Adriana erano presenti anche grotte, parchi animali, fontane, cascate e laghetti per la pesca. Non a caso Villa Adriana è uno dei complessi più ricchi e vasti dell’Antichità Classica.

La figura di Adriano





Per avere qualche elemento in più su Villa Adriana, si deve necessariamente partire dalla figura dell’Imperatore Adriano per capire chi era e perché voleva costruire un complesso di palazzi così opulenti fuori dalla capitale di Roma. L’ imperatore era noto per mangiare e dormire con i suoi soldati, il che lo faceva ben volere.

Era poi amante dei viaggi, trascorse buona parte del suo imperato lontano dai luoghi simbolo di Roma viaggiando per tutto l’Impero; ma Adriano era anche un uomo di grande cultura, l’Imperatore amante del bello e dell’arte, come era chiamato. E questa sua attitudine è ampiamente visibile nella magnificenza e nell’opulenza di Villa Adriana.

Visite guidate a Villa Adriana

Oggi Villa Adriana custodisce buona parte di quel patrimonio ed è molto richiesta da turisti e visitatori di ogni latitudine. Effettuare una visita guidata a Villa Adriana vuol dire immergersi in un importante complesso archeologico, la villa più grande e spettacolare dell’antica Roma. Una testimonianza del potere e della gloria dell’antica Roma e del leader più importante del mondo, l’imperatore Adriano, progettata da lui stesso.

La costruzione di Villa Adriana iniziò intorno al 118 d.C., appena un anno dopo essere diventato imperatore, e i suoi interessi per l’arte e l’architettura di terra straniera, in particolare Grecia ed Egitto, furono incorporati nei progetti.

Sebbene Villa Adriana sia oggi in rovina, non è difficile avere un’idea di quanto doveva essere grandiosa in passato, decorata con opere d’arte e con i giochi d’acqua funzionanti. Molti degli edifici oggi mancano del tetto o delle pareti, diverse statue e marmi furono presi per decorare la vicina Villa d’Este, costruita molti secoli dopo sulla collina nel centro di Tivoli.

Ma rimane ancora abbastanza per passare un paio d’ore a vagare nella storia per esplorare un luogo magico: una testimonianza di quello che fu il grande Impero Romano.

Foto di lapping da Pixabay