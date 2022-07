Villa d’Este, scoprirla con una visita guidata plus

È una delle località nei dintorni di Roma più visitate e richieste dai turisti di tutto il mondo, non solo quelli italiani; una location che racchiude in sé tanta storia, cultura, arte e ingegneria e che è inclusa nei siti patrimonio dell’Unesco vista proprio la sua particolare rilevanza in termini di bellezze da preservare.

Villa d’Este sorge a Tivoli, a pochi chilometri da Roma, una zona immersa nel verde e densa di località di grande interesse tra le quali muoversi. Uno di quei posti da visitare almeno una volta nella vita, usufruendo anche della posizione agevolata in quanto molto vicino a Roma (la si può abbinare ad una visita della Capitale, con escursione e ritorno in giornata) e godendo oggi di particolari strumenti per goderla a pieno.

È il caso delle visite guidate plus di Villa d’Este, escursioni che possono essere confezionate su misura in base alla richiesta dei fruitori e che sono percorsi semiprivati, a metà quindi tra visita di gruppo e tour privati singoli.

Come visitare Villa d’Este in modalità plus semiprivata





Il tour in modalità semiprivata plus è una via di mezzo che ha una durata maggiore rispetto alla visita tradizionale guidata e che nasce dall’esigenza di chi vuole usufruire di un tour di qualità, senza dover sottostare ai tempi e alle necessità di gruppo troppo grandi, come spesso accade nelle visite guidate tradizionali, ma senza andare a spendere cifre eccessive tipiche dei tour privati.

I tour semiprivati plus di Villa d’Este a Tivoli partono ad orari fissi prestabiliti, ci si incontra direttamente sul luogo e prevedono una visita approfondita al luogo. Si parte dai magnificenti giardini, espressione di quello stile all’Italiana che ha conquistato il mondo nel Rinascimento, e si prosegue poi con la villa stessa, l’edificio del Palazzo del Cardinale, tutte le relative stanze.

Un tour semiprivato plus di Villa d’Este finisce poi con una visita al centro storio di Tivoli, a tutti i suoi vicoli, ed al tempio della Sibilla dal quale è possibile ammirare un panorama mozzafiato sulla vallata con lo scorcio di Villa Gregoriana ad arricchire la visuale.