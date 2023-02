Visite guidate di Tivoli, cosa vedere

È una cittadina antica situata a pochi chilometri da Roma ma che presenta tantissimi luoghi di interesse storico, artistico, paesaggistico. La storia di Tivoli risale all’epoca preromana, quando era conosciuta come Tibur ed era un importante centro religioso e culturale. Durante il periodo romano, Tivoli divenne famosa come località termale e come residenza estiva per i membri più importanti dell’alta società romana, tra cui l’imperatore Adriano che costruì la Villa Adriana.

In epoca medievale, Tivoli fu governata da vari signori locali, ma continuò a mantenere un certo prestigio come centro termale e come città d’arte. Durante il Rinascimento, la Villa d’Este fu costruita a Tivoli e divenne uno dei giardini più famosi e visitati d’Italia.

Nel corso dei secoli, Tivoli è stata influenzata da molte culture diverse, ma è rimasta fedele alla sua eredità storica e alle sue radici antiche. Ancora oggi, Tivoli attira turisti da tutto il mondo per ammirare le sue meraviglie storiche, tra cui le sue ville, giardini, fontane e templi antichi. Un patrimonio smisurato, che andiamo a sintetizzare di seguito.

Cosa vedere a Tivoli?





Una visita guidata è consigliabile, viste le tante destinazioni da scoprire, motivo per il quale si consiglia di rivolgersi a realtà specializzate come nel caso di Guidaturisticativoli.com, che offre tour privati ed esclusivi della cittadina alle porte di Roma. Tra le tante attrazioni da visitare a Tivoli si possono indicare:

Villa Adriana: la villa imperiale di Adriano, una delle maggiori attrazioni archeologiche della zona e una delle ville di epoca Romana meglio conservate ad ogg. Inclusa dall’Unesco nei siti patrimonio dell’umanità. Villa d’Este: una villa rinascimentale famosa per i suoi giardini e fontane, che includono la famosa Fontana dell’Organo. È inclusa nei siti Patrimonio dell’Unesco proprio come Villa Adriana. Tempio di Vesta: un antico tempio romano dedicato alla dea Vesta. Anfiteatro Romano: un antico anfiteatro romano che ospitava spettacoli di gladiatori. Villa Gregoriana: un parco pubblico creato nel 1832 dal papa Gregorio XVI e comprendente una serie di cascate, gole e grotte scavate dal fiume Aniene, che scorre attraverso il parco. La villa è famosa per la sua bellezza naturale e per le sue caratteristiche paesaggistiche uniche, che includono pareti di roccia imponenti, fontane, grotte.

Tivoli è inoltre famosa per la presenza di acque termale, le acque Albule, una serie di sorgenti termali che alimentano le terme romane di Tivoli. Composte da diverse piscine con temperatura variabile, le terme erano frequentate in epoca Romana da imperatori, senatori e membri dell’alta società.

Foto di lapping da Pixabay