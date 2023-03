Tivoli, cosa vedere e come prenotare una visita

Tivoli è una pittoresca città italiana situata alle porte di Roma, una meta turistica sempre più popolare per la sua bellezza storica e architettonica. Se si vuole pianificare una visita a Tivoli è importante sapere cosa vedere e come prenotare una visita ai suoi famosi monumenti. Vediamo nel dettaglio una guida dei luoghi più belli da visitare a Tivoli e delle relative informazioni necessarie per un tour.

Cosa vedere a Tivoli?





Partiamo rispondendo alla domanda principale riferita a cosa vedere a Tivoli. Sono tanti i luoghi di interesse a fronte dell’estensione non marcata della cittadina. In particolare una visita a Tivoli deve passare dai seguenti luoghi:

Villa d’Este: La Villa d’Este è uno dei più famosi palazzi rinascimentali d’Italia ed è conosciuto soprattutto per i suoi splendidi giardini e fontane. Costruita nel XVI secolo dal cardinale Ippolito II d’Este, la villa ha incantato i visitatori per secoli. È stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2001. Villa Adriana: La Villa Adriana è una villa romana costruita dall’imperatore Adriano nel II secolo d.C. La villa ha una superficie di oltre 120 ettari ed è composta da numerosi edifici, tra cui teatri, bagni, biblioteche e palestre. Santuario di Ercole Vincitore: Il Santuario di Ercole Vincitore è un antico tempio romano dedicato al dio Ercole, costruito nel II secolo d.C. Il tempio è noto per i suoi bassorilievi e le sue iscrizioni in latino. Chiesa di San Lorenzo: La Chiesa di San Lorenzo è una chiesa cattolica costruita nel XII secolo. La chiesa è famosa per il suo campanile, costruito nel XV secolo, e per la sua pala d’altare, opera del pittore barocco Giovan Battista Lenardi. Anfiteatro di Bleso: L’Anfiteatro di Bleso è un antico anfiteatro romano costruito nel I secolo d.C. Si trova vicino alla Villa Adriana ed è uno dei migliori esempi di architettura romana dell’epoca. Villa Gregoriana: La Villa Gregoriana è un parco pubblico situato vicino alla cascata di Tivoli. Il parco è stato creato nel XIX secolo per proteggere la città dalle alluvioni e oggi offre una vista panoramica sulla valle sottostante.

Come visitare la cittadina?

È possibile affidarsi a servizi di guide turistiche specializzate su Tivoli per essere certi di visitare i luoghi sopra indicati acquisendo informazioni reali a livello storico ed approfondendo il più possibile l’argomento. Inoltre per la sua vicinanza con Roma, Tivoli può essere visitate anche in giornata abbinando magari il tour ad una visita della Capitale.

Foto di lapping da Pixabay