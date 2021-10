Trading system, perché usare il position sizing

Il position sizing ti consente di valutare la reale qualità del tuo trading system. Tipicamente, lo stop loss e il take profit non sono fissi nella maggioranza dei casi, in quanto questi devono adattarsi alle diverse condizioni di mercato per avere un senso logico. Ma allora anche il lot size deve essere differente, altrimenti non potrai capire se il tuo sistema risulta davvero vincente.

T1Markets è un ottimo broker per fare trading con Bitcoin. Possiamo testare in demo tutte le funzionalità e i servizi proposti dal broker, anche con 100.000 $ di capitale virtuale. Utile sia per chi vuole verificare i servizi della piattaforma, sia per chi vuole testare la propria capacità di fare trading su Bitcoin.





Immagina un backtest con trade vincenti e trade perdenti: se per caso i win avvengono in momenti di alta volatilità, con un lotto sempre uguale i gain saranno maggiori dei loss, e la strategia potrebbe sembrare vincente. Viceversa, può accadere che la strategia sia di per sé buona, ma il tuo backtest indica scarsi risultati, magari perché sono avvenuti 4 o 5 loss che da soli hanno consumato il 30% del tuo margine.

Recentemente abbiamo analizzato una strategia su richiesta di un utente del sito. Il backtest mostrava un saldo del conto costantemente in discesa, caratterizzato però da alcuni picchi di gain molto elevati, che alla fine sembravano confermare la bontà della strategia. Ad un’analisi più approfondita abbiamo visto che tali gain erano causati da eventi fortunati: il set-up si era formato in momenti di alta volatilità, e il lotto fisso (che per quelle operazioni portava un rischio di perdita del 15% dell’intero saldo del conto) aveva portato a gain spropositati. L’ipotesi dell’utente che ci ha contattati era che il sistema sembrava si perdente, ma ogni tanto azzeccava degli ottimi set-up facendo volare il conto.

Consigliandogli invece un lot sizing adeguato, abbiamo potuto scoprire che tali set up non avevano nulla di eccezionale: in certe occasioni si aveva rischiato grosso ed era andata bene. Tante perdite di media dimensione, portate dallo stesso set-up, venivano compensate da alcuni trade aventi un rischio enorme, che però nei backtest erano andati a profitto. In un test successivo si è potuto verificare che tali picchi avvenivano anche in loss: grazie al lot sizing il nostro utente ha potuto risparmiare il suo saldo del conto.

La lezione che se ne può trarre è che il rischio per singola operazione va tenuto costante. Il fatto di vincere dei trade con un rischio in denaro più elevato non è di alcun aiuto, in quanto può accadere anche il contrario. Immaginiamo un banale trading system senza lot sizing, dove gli stop loss e i take profit sono sempre equidistanti dal punto di entrata. I primi sono piazzati immediatamente sotto l’ultima resistenza, i secondi si trovano alla stessa distanza che separa l’entry point dallo stop loss, solo che portano un gain. Questi due valori saranno quindi di volta in volta diversi, a seconda di quanto dista il punto di entrata dalla resistenza che di volta in volta viene localizzata. Dopo un po’ di trade si scopre che si è vinto il 45% delle volte. Se SL e TP sono sempre uguali si dovrebbe quindi essere in leggera perdita. Tuttavia il backtest mostra un guadagno. Un trader poco esperto potrebbe dedurre che questa strategia sia vincente: in realtà una analisi più approfondita mostra che il gain è dovuto al fatto che abbiamo avuto tre trade vincenti con grossi profitti. In quei trade abbiamo rischiato grosso e ci è andata bene. Cosa sarebbe successo se quei trade fossero andati in loss? È evidente che il metodo di localizzazione delle resistenze va migliorato, e che il gain conseguito non ha alcun significato. Questo esempio può sembrare banale, ma il lot sizing ha lo stesso effetto rivelatorio per grandissima parte delle strategie, anche per quelle più complesse.

Alla luce di tutto ciò, pensi che inserirai il position sizing nelle tue strategie di trading?