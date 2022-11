Piattaforme di trading: tra le migliori del momento eToro, LiquidityX e XTB

Le piattaforme di trading, anche note col nome di broker online, sono quei siti e quelle app mobile che al giorno d’oggi svolgono il ruolo di intermediario finanziario. Gli utenti iscrivono a questa piuttosto che a quella piattaforma e in cambio possono accedere a un numero selezionato di asset e/o di mercati. Da questo punto di vista dunque i broker online sono perfetti eredi dei loro antenati in carne ed ossa: i vecchi broker infatti erano proprio dei professionisti della finanza, che suggerivano affari mirati al loro parco clienti. Oggi però l’offerta disponibile è soltanto uno degli elementi da tenere in considerazione per scegliere un broker.

Alcune piattaforme si distinguono grazie a condizioni d’uso particolarmente vantaggiose. Altre invece puntano su modalità operative uniche nel loro genere. Per capire quali siano gli intermediari più in linea con il proprio profilo di investitore è possibile prendere come riferimento la guida ragionata alle migliori piattaforme di trading disponibile su Tradingonline.top, portale specializzato nell’ambito delle negoziazioni digitali dove trovare consigli e suggerimenti utili per operare sui mercati finanziari. Tra le piattaforme che continuano a suscitare l’interesse dei traders sono eToro, di LiquidityX e di XTB.





Come funziona eToro

EToro è senza ombra di dubbio uno dei principali punto di riferimento internazionali quando si parla di broker online. La sua community finanziaria è semplicemente la più grande del mondo a recentemente superato l’incredibile numero di 20 milioni di utenti iscritti. Eppure eToro è un broker tutt’altro che canonico: al contrario presenta condizioni d’uso e modalità operative che per certi versi lo rendono molto più simile a realtà come Facebook, Twitter o Instagram. Non a caso per parlare di eToro spesso si fa riferimento alla dicitura “social trading”: un termine che fa riferimento a tutti quei broker online in cui la condivisione di informazione tra utenti diventa un elemento distintivo.

In eToro il libero scambio tra utenti è vitale per la buona riuscita degli investimenti, ma la piattaforma va addirittura oltre. Da una parte prevede un meccanismo di premiazione dei trader professionisti, che possono diventare Popular Investors in base al numero di followers che riescono a ottenere. Dall’altra gli utenti alle prime armi hanno la possibilità di osservare da vicino le operazioni dei loro colleghi più esperti e addirittura copiarle. La modalità operativa nota col nome di “copy trading” è un altro fiore all’occhiello di eToro e prevede la possibilità di agganciarsi a uno o più profili. In questo modo le loro attività online verranno copiate automaticamente, con il più semplice dei click.

Come funzionano Liquidityx e Xtb

LiquidityX è un altro esempi di broker online particolarmente apprezzato per determinate modalità operative. Una su tutte le risorse di formazione che la piattaforma mette a disposizione dei suoi utenti in maniera del tutto gratuita. A ciò si aggiungono le previsioni finanziarie, anche note col nome di segnali di trading: studi che partono dall’andamento passato di un asset o di un mercato e che forniscono indicazioni sulla sua quotazione futura. Infine spazio a XTB, un altro broker che però sembra convincere gli utenti soprattutto per le sue condizioni d’uso.

Da questo punto di vista l’elemento maggiormente distintivo di XTB è la possibilità di fare trading lasciando un conto deposito irrisorio. Questo vuol dire che un investitore può iniziare subito a comprare, vendere o scambiare asset, depositando anche soltanto 10 euro all’interno della piattaforma. Tornando alle modalità operative, XTB è dotato della cosiddetta modalità “Conto Demo”: una simulazione di trading, perfetta per fare pratica senza rischiare di perdere neanche un centesimo del proprio budget.