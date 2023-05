Poste, prenotare il turno on line in provincia funziona

Risparmiare tempo in ufficio postale, prenotando a distanza. È possibile in 43 uffici postali della provincia di Latina, dove riservare il proprio turno allo sportello è semplice e veloce grazie alla doppia possibilità offerta a coloro che vogliano recarsi in ufficio postale prendendo un appuntamento direttamente dal proprio cellulare, tablet e PC.

La prenotazione a distanza sta riscuotendo particolare apprezzamento da parte dei clienti di Latina e provincia e l’utilizzo di questa modalità di fruizione è in continuo aumento. Nei 43 uffici postali del territorio in cui il servizio è attivo, infatti, la percentuale di coloro che, sul totale dei clienti che accedono agli uffici postali dotati di gestore delle attese, decidono di “scegliere data e ora” o di “prendere il numero subito”, supera costantemente l’13,5%.