Trading automatico: sempre più diffusi gli expert advisor

Il settore degli investimenti finanziari è in continua evoluzione. Dal 1999, anno in cui è stato introdotto in Italia il trading online, le novità non sono mai mancate ed i risultati sono molto evidenti. Nel corso dell’ultimo lustro c’è stato un forte e continuo avvicinamento degli italiani alle piattaforme di negoziazione ed oggi si stima che i trader tricolori siano più di otto milioni. Sono davvero molti i fattori che hanno contribuito a raggiungere traguardi del genere.

Certamente hanno avuto un grande peso i miglioramenti fatti dalle piattaforme di trading online, ed in particolar modo dalle loro versioni per dispositivi mobile, e gli importanti passi in avanti fatti in Italia sul piano dell’educazione finanziaria. Ma è stata altrettanto decisiva l’introduzione di strumenti creati per aiutare i trader nella loro attività: tra questi ci sono anche i robot di trading automatico, come dimostra il massiccio aumento dell’utilizzo di expert advisor.





A cosa servono e cosa sono gli expert advisor

I robot di trading automatico non sono altro che dei software che mettono in atto delle operazioni di apertura e chiusura di posizioni eseguendo delle istruzioni prestabilite. Possono essere dei validi alleati per il trader: il loro utilizzo infatti permette di eseguire le operazioni in pochissimo tempo e di limitare l’impatto emotivo e psicologico che spesso influenza le decisioni umane. Gli expert advisor sono dei robot di trading automatico che l’utente può configurare manualmente.

Per la creazione di un normale robot o algoritmo sono necessarie grandi competenze in campo finanziario, ma anche ottime capacità in ambito informatico. Gli expert advisor invece hanno una struttura abbastanza semplice e possono essere modificati e programmati anche da chi non è un genio dei computer. Per capire quali siano gli expert advisor migliori è possibile leggere la guida dedicata messa a punto dagli esperti di Tradingonline.blog, portale di riferimento nell’ambito della formazione finanziaria tra i più apprezzati del settore.

I migliori expert advisor gratuiti e a pagamento

Prima di vedere come funzionano nella pratica gli expert advisor è necessario fare una puntualizzazione: parliamo di uno strumento che può tornare davvero utile al trader, ma sarebbe un clamoroso errore pensare di poter affidare la propria attività ad un robot sperando di poter ottenere dei risultati senza avere le giuste competenze e senza metterci la corretta dose di impegno. Con gli EA questo aspetto è ancora più evidente, visto che devono essere configurati in modo manuale.

Per poter utilizzare un expert advisor bisogna avere un account di trading presso un broker che permette di utilizzare la piattaforma MetaTrader. Dopo aver scaricato ed installato la piattaforma ed avervi collegato l’account di trading si può scegliere l’expert advisor che si desidera: le migliori opzioni gratuite sono rappresentate da Moving Average EA, Blessing3 EA e RSI EA; tra i migliori expert advisor a pagamento ci sono invece ADX Trader EA e Scoprion Grid EA.

La configurazione del robot

Per cercare gli EA disponibili è possibile andare sulle voce di menù Navigatore del software MetaTrader e cliccare sulla cartella denominata Consiglieri Esperti. Dopo aver scelto e scaricato l’expert advisor bisognerà procedere con la sua configurazione, con un occhio di riguardo per i parametri di gestione del rischio. Non è un’operazione complicata, ma servono una buona preparazione e tanta attenzione per farlo al meglio; un piccolo errore in questa fase potrebbe mandare all’aria l’intera strategia.

I parametri impostati durante la fase di configurazione permettono al robot di aprire e chiudere le posizioni in modo automatico. In questo modo si può beneficiare di un’ottimizzazione delle tempistiche e di una riduzione degli errori causati dallo stress o dalle emozioni del momento. Inoltre, gli EA possono essere configurati in modo preciso in base alla strategia che si intende adottare ed al tipo di asset su cui si vuole investire.