Elezioni Sperlonga, il bilancio degli altri contendenti

Chiuse le urne, con il primo cittadino uscente Armando Cusani eletto sindaco di Sperlonga per la quarta volta, per gli altri contendenti è tempo di bilanci.

“È stata una campagna elettorale intensa ed entusiasmante, durante la quale abbiamo ascoltato la voce degli sperlongani che con forza ci hanno chiesto di lottare per un cambiamento concreto”, il commento della civica Viola per Sperlonga, che ha affiancato la corsa del medico chirurgo Vincenzo Viola. “Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato fiducia e grazie davvero a chi ha creduto in noi! Dai banchi dell’opposizione continueremo a lottare per migliorare il territorio, non vi deluderemo e saremo i tutori e le sentinelle della legittimità dell’azione amministrativa. Abbiamo tracciato la rotta per un cambiamento a Sperlonga e proseguiremo il nostro cammino su questo solco”.





“Il risultato elettorale non ci premia e non ci soddisfa, ma ci consente di eleggere due consiglieri comunali”, le parole di Sperlonga Cambia. “Accanto al candidato sindaco Marco Toscano ci sarà Carla Di Girolamo, che con 121 preferenze è stata la più votata della lista, confermandosi tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi in assoluto. Sperlonga ha deciso di non cambiare. Noi vogliamo ringraziare i nostri elettori, persone che riconoscono e apprezzano la coerenza, la preparazione e l’impegno di tutti i componenti della nostra lista. Rivendichiamo le nostre scelte, le nostre battaglie e i nostri valori, così come rivendichiamo la nostra libertà, senza padroni e senza padrini. Siamo certi di aver fatto tutto il possibile per scrivere un futuro diverso per Sperlonga. Non abbiamo nulla di cui rimproverarci e non ci nascondiamo, come invece già hanno iniziato a fare altri. Non abbiamo fatto promesse che sapevamo di non poter mantenere, non abbiamo firmato cambiali in bianco, non abbiamo diffuso falsità con l’unico scopo di gettare fango sulle persone. La nostra azione politica è sempre stata all’insegna della lealtà, della coerenza, della trasparenza e delle idee. Tutto, sempre, per i cittadini di Sperlonga. Questo ci consente di camminare per strada con serenità, a testa alta e con la schiena dritta. Non tutti possono farlo. Noi, sì”.