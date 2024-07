Sperlonga, incidente con feriti sulla Flacca

Nella prima mattinata di giovedì, a Sperlonga, nelle vicinanze del cimitero comunale, si è verificato un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, i due veicoli coinvolti, che percorrevano la Flacca nello stesso senso di marcia, hanno impattato tra loro, terminando la corsa nelle adiacenze del muro di cinta del cimitero.





Immediatamente soccorsi dal personale del 118 intervenuto, gli occupanti dei mezzi sono stati trasportati rispettivamente presso gli ospedali di Terracina e di Formia. Sul posto, per i rilievi e il servizio di viabilità, hanno operato i carabinieri della Tenenza di Fondi.