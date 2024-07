Dopo Euro 2024 Spalletti in vacanza a Sperlonga

Avvistato nei giorni scorsi nel centro di Sperlonga, il Commissario Tecnico della nazionale maschile di calcio italiana Luciano Spalletti.

Il mister, famoso anche per aver condotto il Napoli allo scudetto dell’anno scorso, reduce della non esaltante avventura della nazionale di calcio in Germania ha scelto di fare tappa in uno dei borghi di mare più affascinanti del centro Italia, ovvero Sperlonga.





A dimostrazione della sua presenza in zona, anche alcune fotto fatte con i fans e rilanciate attraverso i social media.