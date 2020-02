Piano regolatore portuale, Formia Città in Comune: “Sorpresi da Ripartiamo con Voi”

“Sorprende la nota della lista di maggioranza Ripartiamo con Voi. In realtà, la vicenda Piano regolatore portuale è stato oggetto di diverse riunioni di maggioranza, della conferenza capigruppo e, soprattutto, di due commissioni urbanistiche, oltreché di un incontro pubblico. Tutte le censure che la lista Ripartiamo con Voi sembra proporre non sono state assolutamente oggetto, finora, di proposta da parte dei consiglieri e degli assessori ascrivibili alla stessa lista. Solo ora, quindi solo dopo che il percorso amministrativo e politico sembra essere concluso o quasi, vengono mosse a mezzo stampa censure apparentemente strumentali”. Lo scrive in una nota il gruppo di Formia Città in Comune.

“Infatti, alcune proposte sono state già ampiamente recepite per tempo (bunkeraggio e pontili dedicati ai charter). Sembra quasi di assistere ad un compagno di viaggio distratto che non si renda conto che già alla fermata precedente del percorso sia stato stabilito tutto ciò. Inoltre, la presenza di un progetto in conferenza di servizi relativo ad un porto turistico da fare nelle vicinanze del porto non è assolutamente incompatibile con quanto viene previsto dal redigendo piano regolatore. Anzi, tale piano regolatore potrà presentare assolutamente un volano anche per l’altro progetto. Vieppiù che i soggetti direttamente interessati all’altro progetto di porto turistico sono stati presenti al citato incontro pubblico, intervenendo ed esprimendosi favorevolmente. Giova sottolineare, infine, che il presidente della Commissione urbanistica, l’avvocato Lino Martellucci, competente per materia sul piano regolatore portuale e che ha già convocato ben due commissioni, appartiene proprio alla lista che si duole del progetto in corso.

Di certo noi non ci prestiamo in alcun modo ad ascoltare alcune voci, secondo le quali i timori di Ripartiamo con Voi stiano tutti in quelli di Comuni vicini circa le potenzialità di questo progetto – non ultimo l’ampliamento dell’approdo per le crociere – potenzialità che, lo capiscono tutti, renderebbero la nostra Città centrale nel Golfo.

Noi amministriamo Formia e non altri Comuni e su questo siamo certi di poter garantire lo stesso per il gruppo Ripartiamo con Voi.

Ovviamente, ciò non significa che approfondire ulteriormente non possa essere un aspetto positivo al fine di addivenire ad un progetto sempre più condiviso e completo con la città. Così come per meglio comprendere la nota tecnica recentemente fornita agli uffici possa essere opportuno riunire di nuovo le commissioni”.