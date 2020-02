Giovedì i carabinieri della Stazione di Sperlonga, in trasferta nella vicina Fondi, hanno deferito in stato di libertà un 40enne fondano per il resto di “reiterazione di guida con patente revocata”. I militari hanno sorpreso l’uomo al volante senza il predetto titolo abilitativo, revocatogli nel 2012, nonostante fosse già stato sanzionato per la medesima infrazione nel 2019.