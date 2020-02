Interruzione idrica in sei Comuni, le informazioni

Come comunicato ieri, 10 febbraio, nella giornata di domani, mercoledì 12 febbraio avranno luogo dei lavori da parte di Enel che comporteranno una sospensione dell’energia elettrica che coinvolgerà anche la centrale Sardellane.

In merito, si informa che la conseguente interruzione idrica, inizialmente prevista per le ore 13:00, avrà luogo progressivamente nelle diverse zone a partire dalle ore 15:15 e terminerà progressivamente a partire dalle ore 23:30.

Restano confermati gli interventi di riparazione sulla condotta adduttrice a servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina, organizzati da Acqualatina in concomitanza alla sospensione ENEL, così da evitare ulteriori interventi e interruzioni nei giorni a seguire.

Si conferma che le zone interessate saranno:

Latina – intero Comune ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo S.Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere

Pontinia e Sabaudia – Interi comuni

San Felice Circeo – Zona bassa e Borgo Montenero

Terracina – Colle La Guardia 1 e 2

Sezze – Via Migliara 46

e che, per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione delle autobotti nelle seguenti zone:

San Felice Circeo – Via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e Piazza Quattro Ottobre a Borgo Montenero.

Latina – in Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e in Largo Cavalli (zona Q5)

Pontinia: Piazza Kennedy

Saranno disponibili, inoltre, un’autobotte itinerante, per garantire il servizio alle utenze sensibili, e un’autobotte a disposizione esclusiva dell’Ospedale Santa Maria Goretti.