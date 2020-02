Nuovi lavori all’Istituto Tallini

“Stanno per avere inizio i lavori di manutenzione straordinaria dell’edifico scolastico ‘Alfredo Fusco’ che ospita l’Istituto Tecnico Economico Sportivo Bruno Tallini. I lavori per complessivi 170mila euro riguardano da un lato, l’adeguamento normativo, l’aggiornamento del progetto antincendio e il certificato di prevenzione incendi e dall’altro, una serie di altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui la struttura ha necessità. In particolare si tratta della eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana nella palestra e nei locali adiacenti, la sistemazione della scala esterna e quella dei servizi igienici”. Lo rendono noto dal Comune di Castelforte.

“Sono soddisfatto sia come sindaco che come consigliere provinciale – esordisce il sindaco Giancarlo Cardillo che ricopre anche il ruolo di consigliere provinciale – per questa rinnovata attenzione della provincia verso il nostro Istituto. D’altra parte nella mi aveste di consigliere provinciale ho cercato di rappresentare le esigenze della nostra scuola e vedo che i risultati ci sono.

Con questi due significativi interventi la provincia, infatti, dimostra di avere a cuore la nostra scuola. D’altra parte – prosegue il sindaco Cardillo – gli sforzi che la dirigenza e il corpo insegnante stanno cercando di mettere in campo per assicurare una offerta formativa sempre più al passo con i tempi e con le legittime attese degli studenti che meritano la massima cura consente al nostro Istituto di richiamare la giusta attenzione delle istituzioni che sono investite del compito di garantire strutture adeguate. Da parte del Comune – conclude il sindaco – come sempre stiamo assicurando ogni utile supporto e collaborazione per offrire a docenti e studenti ogni servizio possibile. Sono fiducioso che queste collaborazioni sempre più forti ci consentiranno di migliorare ulteriormente il gioco di squadra e garantiranno al nostro istituto omnicomprensivo una offerta scolastica di alto livello in grado di competere, a testa alta, con le altre istituzioni scolastiche presenti nel basso Lazio e alto casertano”.

“Proprio in virtù di questa stretta e intensa collaborazione e della capacità progettuale della dirigenza e del qualificato corpo docente, il Ministero della Pubblica Istruzione, da quest’anno, ha autorizzato l’avvio dell’indirizzo Tecnico Economico Sportivo che rappresenta un’opportunità e un’offerta unica per tutto il territorio. La notizia ha suscitato molto interesse da parte dei giovani che, naturalmente, saranno accolti in spazi e strutture adeguate. In questo contesto, proprio nella giornata di ieri, presso la palestra dell’Istituto, è intervenuto Giuseppe Abbagnale, campione olimpico e presidente della federazione italiana canottaggio. L’incontro è stato molto interessante e ha coinvolto moltissimo i ragazzi che hanno potuto ascoltare dalla viva voce del campione il racconto della sua vocazione e l’impegno necessario per conseguire buoni risultati”.