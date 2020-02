Anziano aggredito e rapinato nella sua villa, dieci anni a un 40enne

Dieci anni di reclusione. Questa la condanna inflitta dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, al 40enne di Tor San Lorenzo, Vincenzo Crescimone, accusato di aver aggredito e rapinato di mille euro un anziano nella sua abitazione in via del Saraceno.

Il 20 giugno scorso gli agenti della Polizia trovarono la vittima, un uomo di 88 anni, in stato confusionale “a causa di una improvvisa e violenta aggressione – spiegarono dalla questura dopo l’arresto dell’imputato – subìta con crudeltà da uno sconosciuto che, dopo averlo ingannato con una falsa richiesta d’aiuto, riusciva a stordirlo spruzzandogli del liquido soporifero al volto, per poi trascinarlo in casa ed infierire con violente percosse allo scopo di rapinarlo”.

Grazie al sopralluogo compiuto dalla polizia scientifica e alla ricostruzione meticolosa dei fatti resa possibile dalla notevole capacità del pensionato di ricordare una serie di particolari, gli investigatori giunsero a identificare il 40enne del litorale romano, già sottoposto all’obbligo di firma in caserma, come l’autore della rapina.

Ora la condanna. Due anni in più rispetto a quanto chiesto dal pubblico ministero.