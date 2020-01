Pericolo plastica, lo strumento dei Contratti di costa

Il giorno venerdì 31 gennaio 2020 presso la sala Ribaud del Comune di Formia dalle 9:30 alle 13 si terrà un convegno organizzato da Fare Verde, gruppo locale di Formia, sul tema della riduzione delle plastiche, contratti di costa e di fiume, per parlare di opportunità e forme di partecipazione del territorio.

I Contratti di Fiume e di Costa sono una pianificazione strategica e pianificata. È uno strumento innovativo per il governo del territorio, uno strumento di cambiamento verso una visione concertata del territorio poiché vi devono partecipare più soggetti, Enti pubblici e privati, associazioni, soggetti portatori di interessi economici. Uno strumento per uscire dalle logiche dell’emergenza e per una produzione sociale del piano del territorio, il quale deve essere programmato e non improvvisato.

Fare Verde Formia fa parte della rete del Contratto di Costa della Riviera di Ulisse e Foce del Fiume Garigliano e del Contratto di Fiume del Rio Capodacqua – Santa Croce e ha già molte proposte e idee: Assoluto divieto, già previsto dalla legge, TU Ambienatale art. 94 comma 6, di trattamenti fitosanitari e diserbi nelle zone limitrofe alla sorgente all’alveo del fiume, con attenzione alla Società delegata alla gestione degli impianti idrici, nello specifico Acqualatina (che rientra nei soggetti del Contatto); Maggiore controllo acque di scarico. Spesso le acque chiare sono in realtà acque scure; Gestione diversa dei troppo pieni, specialmente nei nuovi quartieri (vedi Penitro); Affiancamento nel ripopolamento flora e fauna, della biodiversità che era presente in passato.; Monitoraggio del Rio S, Croce anche attraverso canoe e piccoli mezzi acquatici, sempre dopo che il letto del fiume sia stato dragato e messo in sicurezza; Attività di mediazione e comunicazione con le utenze private che stazionano vicino agli argini del Rio e che hanno qualsiasi forma di interesse sul quel territorio. – Educazione ambientale con le scuole, in modo da portare a conoscenza del Rio tutte le nuove generazioni del suo patrimonio naturalistico e storico oltre al coinvolgimento delle loro famiglie affinché tutti dicano “My River”.commenta Marianna Gambino referente di Fare Verde Formia.

I relatori: saluto del Sindaco Paola Villa; Orlando Giovannone, Assessore all’Ambiente del Comune di Formia capofila contratto di fiume Capodacqua – Rio Santa Croce; Carmela Cassetta, Presidente Parco Riviera di Ulisse, capofila contratto di Costa della Riviera di Ulisse e Foce del Fiume Garigliano; Prof. Alessio Valente, docente di geologia presso l’Università del Sannio di Benevento, le esperienze dei contratti di fiume in Italia e oltre confine; Massimo De Maio, vicepresidente nazionale Fare Verde, Riduzione e riciclaggio delle plastiche: problemi e opportunità. Introduce e modera: Marianna Gambino e Antonio Valente.

Presenti alcune scolaresche. Sono tutti invitati a partecipare.

Per info e partecipazioni: fareverdeformia@gmail.com Gambino M. 328 0970593 – Valente A. : 320 0190289