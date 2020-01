“Si lavora per l’ospedale del Golfo”, parola del sindaco di Formia

Tra i tanti temi emersi nel corso dell’intervista a cura di Simone Nardone alla prima cittadina di Formia Paola Villa nel format “La Campanella” e andato in onda lo scorso venerdì su Radio Antenna Musica, Radio Civita inBlu e in collaborazione con il nostro portale H24notizie.com, anche la questione della sanità.

Forse c’erano più aspettative su altre tematiche, comunque emerse nel corso dell’intervista che potete rivedere di seguito. Facciamo ovviamente riferimento alla questione della torbidità dell’acqua, o di quelle legate alla maggioranza politica di Formia, ma a fare notizia è stata la dichiarazione del sindaco su cifre e tempi per la realizzazione dell’ospedale del Golfo.

85 milioni di euro in capo all’Inail per edificare un nuovo ospedale nell’area ex Enaoli del Comune di Formia. “Abbiamo istituito già diversi tavoli, con la Regione, le Ferrovie, con l’Anas – ha dichiarato la Villa, che a specifica domanda sui tempi di realizzazione del nuovo polo sanitario da precisato – ai tavoli si parla di una prospettiva a lungo termine tra i cinque e i sette anni“.