Allagamento della palestra con polemiche, partite rinviate a Formia

Foto di Pietro Zangrillo

“Il palazzetto della palestra Mattej allagato: le partite della Sud Pontino Pallavolo non disputate

Il maltempo di sabato 25 gennaio ha colpito tutto il Lazio, e quando piove, non solo l’acqua diventa torbida (segnali in tal senso vengono da Minturno, dove c’è stata la richiesta dell’autobotte sita in piazza Rotelli a Scauri) ma ogni qualvolta piove, una palestra, peraltro di una scuola comunale inevitabilmente si allaga, perché la copertura di questo impianto, dove ci gioca abitualmente la Sud Pontino Pallavolo, quando piove si trasforma in un vero e proprio scolapasta.







È vero che la manutenzione in questi anni ha lasciato desiderare, ma quello che poi diventa grave che oltre al danno c’è anche la beffa, perché le squadre che sono venute a giocare sfidando la società azzurra di Formia, non sono propriamente dietro l’angolo. Per essere chiari, le partite che non si sono disputate, e che dovevano essere dirette dall’arbitro Chiarilli Valentina di Sabaudia, sono quelle della Prima divisione Femminile Sud Pontino Pallavolo – Duemila12 laurentina in programma alle ore 16, e quella dell’Under 18 maschile Sud Pontino Pallavolo – Pianeta Volley Aprilia Team in programma alle ore 18.

La società si è scusata con le società ospiti di questo inconveniente tecnico, ma era proprio impossibile giocare senza pregiudicare l’incolumità dei giovani atleti. La domanda d’obbligo, da rivolgere all’amministrazione Paola Villa è la seguente: a quanto la sistemazione della copertura di questa palestra, che è anche utilizzata dalla scuola per le attività didattiche?







Sembra – da alcune indiscrezioni – che la somma per riparare questa porzione di scuola sia stata inserita nel prossimo bilancio. Ma tra il dire e il fare, c’è di mezzo la pioggia…. Non resta altro che sperare e una intercessione a santa Barbara che possa illuminare la reale intenzione dell’amministrazione comunale di metterci veramente mano e non trincerarsi dietro quella solita frase: “Ma l’ha fatta l’amministrazione precedente….”. Intanto le due squadre dovranno ritornare a giocare in questo campo, e le spese di viaggio a queste due formazioni chi le paga?”