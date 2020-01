Italia Viva trova il primo sindaco in provincia, Stefanelli va con Renzi

L’ex esponente Dem e sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, che aveva lasciato la compagine del Partito Democratico con una nota di polemica verso il segretario nazionale e una nota musicale – condividendo un brano di Tommaso Paradiso – ha fatto la sua scelta.

La decisione dello scorso inizio novembre aveva in parte spiazzato, poiché a chiare lettere dal proprio profilo social spiegava: “Preciso con chiarezza che non ho alcuna intenzione di aderire ad altri partiti nazionali” . Ma a quanto riportato da Latina Oggi, il primo cittadino di Minturno deve aver cambiato idea, aderendo ad “Italia Viva”.

Non una sorpresa per chi conosce l’estrazione, da sempre moderata di Stefanelli, vicino all’area renziana dell’ormai vecchio Pd quasi totalmente confluita nel nuovo partito di Italia Viva. Proprio del nuovo partito, spesso il primo cittadino pontino nelle ultime settimane aveva “condiviso” post e dichiarazioni, a dimostrazione che la scelta politica appare quasi come un normale evolversi delle cose.

Una presa di posizione per Stefanelli, ma anche una nota per il partito dell’ex premier Matteo Renzi che così conquista politicamente la bandierina del primo sindaco in provincia.