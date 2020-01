Rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni: in carcere un 27enne extracomunitario

Nella mattinata di oggi, 18 gennaio, in Sezze, i militari della locale Stazione carabinieri eseguivano l’ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, nei confronti di un cittadino marocchino 27enne già sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

L’uomo, che era stato condannato per rapina aggravata in concorso, sequestro di persona e lesioni, commesse in Sezze il 21 giugno del 2016, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina dove dovrà scontare la pena residua di oltre un anno di reclusione.