Porte aperte al San Francesco: alla scoperta dell’offerta formativa dell’istituto

“Alla scoperta dell’offerta formativa dell’Istituto paritario ‘San Francesco’. Sabato, dalle 9.30 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30, nella struttura scolastica di via Mola di Santa Maria, accanto all’area del mercato domenicale, si terrà l’open day per i due indirizzi del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Scientifico Sportivo”. Lo rendono noto dal comparto comunicazione della scuola fondana.

“Gli studenti e le famiglie interessate potranno informarsi sui due indirizzi di studio, visitare le strutture dell’Istituto, conoscere gli insegnanti ed il personale di segreteria. Docenti ed alunni della scuola di via Mola di Santa Maria proporranno lezioni simulate di Discipline Sportive e Scienze Motorie per il Liceo Scientifico Sportivo e di Scienze Umane per il Liceo delle Scienze Umane. Sarà proposto anche un saggio del progetto di teatro pedagogico ‘Giù la maschera’ e un saggio del progetto cinematografico ‘Dreams’.

“Per noi – fa sapere la professoressa Francesca Fiore, referente dell’Istituto per l’orientamento in entrata – è un’occasione importante per poter condividere con gli studenti interessati e con le loro famiglie la nostra offerta formativa per il prossimo anno scolastico”.