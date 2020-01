Grave incidente, nel tardo pomeriggio di lunedì, lungo la Migliara 47. Si è verificato tra Latina e Pontinia, in località Portosello, con due auto che si sono scontrate per cause da accertare.

Un uomo di quarant’anni è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale “Santa Maria Goretti”.

Sul luogo teatro del sinistro, oltre ai sanitari, si sono portati i carabinieri.