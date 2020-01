Terremoto a Sermoneta, paura in mattinata per la lieve scossa

Paura a Sermoneta questa mattina, quando alle 10.15 ora italiana i sismografi hanno registrato un terremoto, seppur lieve, di magnitudo 2.6.

La scossa, avvertita da molti abbastanza distintamente anche nei territori limitrofi, tra Latina e Sezze e ha fatto paura, anche se non sembra aver fatto danni di alcun tipo.

L’epicentro, come riportato anche dall’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è stato riscontrato a 8 km di profondità in un’area di campagna tra Latina Scalo e Sermoneta, non lontano dalla linea ferroviaria.