Il fondano Gianmarco Carroccia e il Capodanno 2020 targato Rai 1 – VIDEO

Sul palco con Amadeus, con le canzoni di Lucio Battisti e l’altro fondano sempre al suo fianco, il chitarrista Marco Cataldi. È stato anche questo il Capodanno di Rai 1 in diretta da Potenza con “L’anno che verrà”.

Gianmarco Carroccia ha cantato tre dei grandi successi di Lucio Battisti, di cui è diventato una sorta di “cover ufficiale”, “benedetto” anche da Mogol, con cui ha intrapreso una straordinaria collaborazione. “Dieci ragazze per me”, “Acqua azzurra acqua chiara” e “Un’avventura”, questi i tre brani che l’artista fondano ha portato sul palco più famoso del Capodanno nazionale, in diretta video in attesa del 2020.

Un successo dietro l’altro per Gianmarco Carroccia, che domani 4 gennaio torna a suonare a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica, con il concerto che gli sta dando grande notorietà a livello nazionale e denominato “Emozioni” e che già da diversi giorni è sold out.

E per non farsi mancare nulla, sempre insieme a Cataldi, questa mattina era presso gli studi di Saxa Rubra in diretta su Radio 1. Insomma, per Carroccia il 2020, sembra sia iniziato davvero nel migliore dei modi, coronato anche con la nomination a “Persona dell’anno” nel progetto della Pro Loco di Fondi.