Torna il Capodanno in piazza a Sperlonga, attesa per l’evento

“Welcome 2023 / Capodanno In Piazza Europa, la Disco Music dagli anni ’70 / ’80 ad oggi !” E’ questo il titolo dell’evento di fine anno, mutuato dal format di successo #tuttanatastoria, organizzato dal Comune di Sperlonga e dal Consorzio Sperlonga Turismo, e grazie anche alla collaborazione di Confcommercio Imprese per l’Italia / Lazio Sud, Camera di Commercio Frosinone e Latina, Confartigianato Imprese Latina, InForMare / internazionalizzazione formazione economia del mare e CNA Latina.

Dopo alcuni anni di stop a causa della pandemia in corso, torna il classico appuntamento in piazza Europa, nel centro storico del Borgo, per salutare l’anno che finisce ed accogliere il 2023.





Artisti e Dj, coordinati e scelti dalla Aps Metamorfosi Ets in collaborazione con Big Village Mag, si alterneranno alla consolle.

Voce di Gianluca Bolognesi

Musica dei Dj’s Giandomenico Di Vito / Mike Morris_On / Marco Michiorri

La serata sarà trasmessa dall’emittente televisiva TeleUniverso, nell’ambito del programma “Giradischi” con Freddy Donati.