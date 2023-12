Ordinanza anti movida a Formia per Capodanno

Ordinanza del Comune di Formia per il Capodanno, si punta a limitare situazioni sconvenienti legate alla movida sfrenata nella notte in cui arriva il nuovo anno.

A firmare il testo il primo cittadino Gianluca Taddeo, che con il documento ha sospeso anticipatamente la somministrazione di bevande all’esterno dei locali e dell’attività di asporto.





Per queste, che si trovano in via Tullia, via Abate Tosti, via dei Provenzali, via Ponticello, via Terme Romane e via Orto del Re, non sarà possibile venderle dalle ore 18.30 del 31 dicembre 2023 alle 7 del giorno 1° gennaio 2024.