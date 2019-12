Il Capodanno a Gaeta si fa in tre con Radio Spazio Blu

“Nella lunga notte di San Silvestro Radio Spazio Blu si fa in tre! Tre postazioni di eccellenza per un Capodanno indimenticabile: Piazza della Libertà, Molo Santa Maria e Piazza Sebastiano Conca. Tre palcoscenici naturali per vivere la notte più lunga dell’anno con il mare talmente vicino da poterne sentire il rumore. Partiamo da Piazza della Libertà dove dalle 23:30 lo staff di Spazio Blu ospiterà il cantante pontino Amato Scarpellino, direttamente dal programma All Together now 2 di Canale 5. Con lui la prima ballerina di Zoomarine Aurora Costantini. A fare gli onori di casa il Dj Fabrizio Fontana. Nel cuore medievale di Gaeta al Molo Santa Maria Max Guadalaxara, Piergiorgio D’Arpino by Bewild Record, Giandomenco Di Vito, Raalf Assante Guest Voice, Marco Colozzo e Francesco Cardi. Un’esplosione di musica in uno scenario incantevole che abbraccia il Golfo di Gaeta. In piazza Sebastiano Conca BFrank e Mr Stone Mattia Sasso. Non vi resta che scegliere il vostro palcoscenico e festeggiare il Capodanno in Piazza a Gaeta con Radio Spazio Blu”.