Fondi, la Destra Sociale rilancia l’allarme sul ponte di via Colle Traiano: “Interventi o chiusura”

Sollecitati dai residenti della contrada San Magno, gli attivisti dell’associazione “Destra Sociale” di Fondi sono tornati in via Colle Traiano per verificare lo stato del ponte della zona, di cui si erano precedentemente occupati. “Rilevando una situazione di incuria e rischio per automobilisti e pedoni, per via dei parapetti insufficienti, la carreggiata troppo stretta per i mezzi che vi transitano e dei segni di vecchiaia che legittimano domandarsi circa l’effettiva stabilità della struttura stessa”, dicono dal sodalizio coordinato da Alberto Di Fazio.

Da Destra Sociale ricordano come già nel 2015 un residente, con delle foto via social, lanciò l’allarme per le condizioni del ponte. “Ma il Comune di Fondi ben pensò di apporre della rete da cantiere sui parapetti e cartelli di lavori in corso e di divieto di transito per i mezzi pesanti. Una faccenda davvero seria e che fa sorgere giusti timori, visto i precedenti italiani in materia di ponti, e che secondo noi richiede un intervento manutentivo immediato e risolutivo, prima che accada l’irreparabile”.

“Una questione seria, dicevamo, che però non riesce a trovare risposta da parte dell’amministrazione nonostante che il partito del sindaco abbia tra le sue fila un senatore locale e il vice presidente della Provincia”, attaccano dalla Destra Sociale. “Le elezioni amministrative si avvicinano, ed è più sicuro della morte che gli amministratori attuali torneranno a chiedere voti ai residenti di San Magno, magari facendo promesse che puntualmente non manterranno, per poi tornare a disinteressarsi dei problemi del posto”.

La Destra Sociale, legata a Fratelli d’Italia, chiede quindi all’amministrazione “una perizia approfondita delle condizioni del ponte, da parte di un tecnico del Comune per valutare la situazione attuale e dare tranquillità ai residenti della contrada San Magno che vi transitano tutti i giorni”.

Così aggiunge in una nota Di Fazio: “Il ponte va rimodernato senza perdere altro tempo o chiuso: meglio fare il giro largo e metterci qualche minuto in più piuttosto che finire di sotto e non arrivare mai a casa”.