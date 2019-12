Fondi, la consegna dei quadri restaurati dall’Università della Terza Età

“Domenica 29 dicembre prossimo, alle ore 18.30 presso la Sala convegni del Castello Caetani avrà luogo la cerimonia di consegna al Comune di Fondi dei quadri degli Abati dell’ex Convento di San Domenico restaurati dall’UNITre – Università della Terza Età“. Lo rende noto il Comune di Fondi.

“La cerimonia vedrà la partecipazione del sindaco di Fondi Salvatore De Meo, dell’assessore alla Cultura Beniamino Maschietto, della presidente dell’UNITre Maria Luigia Marino, del direttore del Museo Civico di Fondi Alessandro De Bonis e della restauratrice Gabriella Gaggi. Al termine della cerimonia i quadri saranno collocati presso la saletta espositiva sita al piano superiore del Castello Caetani.

I 9 quadri restaurati raffigurano i frati dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. L’Ordine, popolarmente detto ‘dei Fatebenefratelli’, nasce nella prima metà del XV secolo, ad opera di Juan Ciudad, laico spagnolo che si dedicò alla cura dei malati e dei poveri. Fu proclamato santo da Papa Alessandro VIII come San Giovanni di Dio. A partire dal 1572 i suoi discepoli divennero una comunità religiosa e nel 1586 papa Sisto V concesse ai Fatebenefratelli l’elevazione a Ordine religioso. I dipinti furono realizzati tra il XVII e XVIII secolo in un arco di tempo abbastanza ampio.

Questi dipinti, custoditi nel Castello Caetani di Fondi, furono proposti per il restauro nel giugno 2017 dall’Amministrazione comunale all’Università della Terza Età, che avendo tra gli scopi anche il recupero dei beni artistici e storici, accettò di restaurarli a proprie spese.

Si procedette ad una regolare gara d’appalto per l’individuazione del restauratore e dopo attento esame fu scelta la dott.ssa Gabriella Gaggi, la cui attività, tra l’altro, era stata già apprezzata a Fondi per il restauro della lunetta della facciata di Santa Maria in Piazza. I dipinti, che hanno sofferto un temporaneo abbandono, sono tornati all’antico splendore grazie al sapiente e competente lavoro della dott.ssa Gaggi”.