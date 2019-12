Rio Capo D’Acqua- Rio Santa Croce, i fondi aggiuntivi per gli interventi

“Grazie a 2,5 milioni aggiuntivi recuperati all’interno del PSR sarà possibile scorrere in tempi brevi la graduatoria e permettere i primi importantissimi interventi sul Rio Capo D’Acqua- Rio Santa Croce”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna.

“Le piogge delle ultime ore e le conseguenti esondazioni – spiega – hanno reso in maniera ancora più plastica l’esigenza di un intervento urgente per la regolarizzazione del deflusso delle acque del Rio Capo D’Acqua e il Rio Santa Croce. Raccogliendo le sollecitazioni dei cittadini, dell’amministrazione provinciale e delle amministrazioni comunali interessate avevo presentato un emendamento alla Legge di Stabilità 2020 per permettere lo scorrimento e il finanziamento della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili relativamente alla misura 5.1.1 del PSR “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali , avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. Esprimo grande soddisfazione rispetto all’accoglimento all’interno del bilancio del senso e dell’urgenza della proposta. Tale problematica era stata evidenziata in maniera congiunta dall’Amministrazione Provinciale e dalle amministrazioni comunali di Formia, Minturno e Spigno Saturnia. Anche dal consigliere Regionale Simeone è arrivata all’interno della discussione sulla Legge di Stabilità una sollecitazione ad intervenire sul problema. Diventa sempre più centrale una politica di forti investimenti sulla tutela del territorio e sull’assetto idrogeologico. Continuiamo il nostro sforzo e il nostro impegno in tal senso – conclude La Penna – così come stiamo facendo dall’inizio della legislatura.”