Acquista un box per cavalli ma è una truffa, scattano le denunce

Nella giornata di ieri i militari dell’Arma di Lenola hanno denunciato per concorso nel reato di “truffa” un 58enne della provincia di Pisa, un 51enne di origini cinesi residente nella provincia di Milano, un 46enne di origini cinesi e residente in provincia di Parma ed un 40enne di origini cinesi residente a Perugia. In particolare il 58enne, tramite web, con artifici e raggiri e con l’apporto collaborativo dei cittadini cinesi – dietro la falsa promessa di cedere un box per cavalli – riusciva a farsi accreditare, con ricarica postepay, la somma di euro 871 da un 31enne di Lenola.