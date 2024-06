Furto e danneggiamento in un negozio, arrestato dalla polizia

A Latina, i poliziotti della squadra Volante hanno tratto in arresto in flagranza di reato uno straniero, senza fissa dimora, che la scorsa notte si è reso responsabile di un furto presso un esercizio commerciale del centro cittadino, con annesso danneggiamento aggravato.

Gli agenti, ricevuta la segnalazione della sala operativa, sono immediatamente giunti sul posto trovandovi l’uomo, che aveva spaccato la vetrina e stava tentando di scappare attraverso i vetri infranti. Senza esitazione i poliziotti lo hanno bloccato e, nonostante il tentativo di divincolarsi dalla presa, lo hanno tratto in arresto.





“L’uomo, già conosciuto agli operanti in quanto già presunto responsabile di altri episodi di furto, non ha tenuto un atteggiamento collaborativo, anzi, appena condotto vicino all’auto di servizio ha iniziato a colpire la portiera, danneggiando la parte del finestrino”, rende noto la Questura.

La particolare celerità dell’intervento dei poliziotti ha consentito che si evitasse la fuga del responsabile, poi condotto presso gli uffici di polizia dove, in considerazione della mancanza di documenti, è stato sottoposto a fotosegnalamento per le procedure di identificazione.

Dagli accertamenti identificativi è emersa l’irregolarità della sua presenza sul territorio nazionale, in quanto privo di permesso di soggiorno e di richieste di protezione internazionale. A suo carico, inoltre, sono risultati due provvedimenti di espulsione, uno del 2022 e uno del 2023.

L’uomo, terminate le formalità di rito, è stato associato alle camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria ed in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto per giornata di mercoledì, quando il giudice valuterà anche in riferimento all’avanzata richiesta di nullaosta per l’attivazione delle procedure volte al rimpatrio dell’irregolare.