Stalking con minacce di morte all’ex compagna e a una coppia di amici: divieto di avvicinamento

Martedì, ad Aprilia, a seguito di una strategia di monitoraggio e ascolto attivo per l’emersione del contrasto sui reati di violenza di genere, con particolare attenzione per quelli del cosiddetto codice rosso, i carabinieri della Stazione di Campoverde hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale interdittiva a carico di un 30enne.

L’uomo è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alle persone offese, emesso dall’autorità giudiziaria del capoluogo pontino, pienamente concordante con gli esiti investigativi dell’Arma, che hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per i reati di atti persecutori e danneggiamento nei confronti dell’ex compagna non convivente e di una coppia di amici.





“Nello specifico – spiega il Comando provinciale dei carabinieri – le condotte persecutorie dell’uomo, con problemi di dipendenza dalle droghe, si concretizzavano in plurimi messaggi e chiamate intimidatorie, con le quali minacciava anche di morte le persone offese, ingenerando in loro un perdurante stato di ansia e paura, ancora più aggravato da pedinamenti e appostamenti anche fuori dai luoghi di dimora e lavoro, a cui in ultimo si aggiungeva anche il danneggiamento del veicolo della coppia anzidetta”.