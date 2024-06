Maltrattamenti e stalking all’ex compagna, 34enne finisce agli arresti domiciliari

Nella mattinata di martedì, nella frazione Campoverde di Aprilia, i carabinieri della Stazione locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari a carico di un 34enne.

La misura, emessa dal Tribunale di Latina su richiesta della Procura pontina, è stata ritenuta necessaria perché secondo le indagini l’indagato si è reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori perpetrati nei confronti della ex compagnia. I fatti sarebbero stati commessi ad Aprilia in un periodo compreso dal luglio del 2022 al 31 maggio scorso.