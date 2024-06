Nuovi controlli “Alto impatto” a Terracina, in azione anche i Nas: il bilancio

Nell’ambito di un controllo straordinario del territorio rientrante nei servizi “Alto impatto“, in coordinamento con Questura di Latina, e polizia locale, venerdì nel territorio del Comune di Terracina i carabinieri della Compagnia cittadina hanno effettuato un monitoraggio della circolazione stradale durante il quale sono stati controllati 60 soggetti e 39 veicoli, nonché elevate sette sanzioni per violazioni al Codice della strada, per un totale di 671 euro.

Unitamente a personale del nucleo carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Latina, sono stati anche controllati due esercizi commerciali. Al termine dei controlli, gli operanti hanno contestato a una delle attività una violazione per “carenze nei requisiti igienico-sanitari” e segnalato alla competente Asl per non conformità strutturali e gestionali e per eventuali contestazioni in esito alle verifiche documentali, sottoponendo a sequestro amministrativo 20 chili di generi alimentari non tracciati. Contestualmente sono state elevate sanzioni per 5000 euro a carico di un 59enne residente a Casaluce, in provincia di Caserta, in qualità di titolare di una ditta individuale.