Falso dentista ad Aprilia: indagato un 79enne, irreperibile

Un 79enne di Aprilia è indagato per l’ipotesi di truffa ed esercizio abusivo della professione medica.

Un 74enne in cura da lui dal 2018 gli si era rivolto per una protesi dentaria e, dopo le visite del caso, si era visto chiedere la somma di 1200 euro. Il paziente ha pagato l’intero importo dilazionandolo nel tempo, peccato che il giorno dell’appuntamento per l’impianto, sul finire dello scorso aprile, abbia scoperto come lo studio fosse chiuso e il medico non rispondesse più alle sue chiamate.





Da accertamenti effettuati dai carabinieri della Stazione locale, si è appurato che il 79enne è un falso dentista, già in passato denunciato per analoghi motivi e al momento irreperibile.