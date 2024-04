Stalking all’ex compagna, arrestato dopo la condanna a otto mesi

Sabato, a Formia, gli agenti del Commissariato locale hanno tratto in arresto un 47enne italiano residente in città, F. A. le sue iniziali, già gravato da precedenti di polizia. L’uomo è stato raggiunto da un provvedimento di carcerazione emesso martedì scorso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Cassino. Deve espiare otto mesi di reclusione.

L’odierno provvedimento scaturisce, e rappresenta l’epilogo, di una attività di polizia giudiziaria posta in essere a carico del predetto dai poliziotti del Commissariato in ordine al reato di stalking ai danni della ex compagna, commesso a Formia dal mese di febbraio 2019 al mese di maggio dello stesso anno.





All’esito del processo, il 47enne è stato ritenuto colpevole del reato dall’autorità giudiziaria competente e condannato in via definitiva alla pena predetta. In data odierna, dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotosegnaletici, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Cassino.