Beni confiscati alla criminalità organizzata, sgombero a Latina

La Polizia di Stato, in collaborazione con Carabinieri, Finanzieri e Polizia Locale di Latina, ha condotto ieri mattina un’operazione di sgombero di un immobile situato in via dei Latini Plutone nella città capoluogo. L’immobile era stato oggetto di confisca e risultava ancora occupato.

Nel 2017, l’immobile era stato sequestrato e successivamente confiscato ai sensi del codice antimafia dopo un’attenta indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Questa indagine aveva preso di mira alcuni professionisti coinvolti in un’associazione a delinquere specializzata in truffe all’INPS.





Nonostante il provvedimento di sgombero emesso dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, l’immobile era ancora occupato da uno degli indagati e dalla sua famiglia.

L’operazione è stata possibile grazie alla sinergia tra la Questura di Latina, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando della Polizia Locale e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, sotto la supervisione della Prefettura di Latina.

L’obiettivo principale di questa attività è il ripristino della legalità. Inoltre, essa rientra in un più ampio progetto di affidamento ad Enti istituzionali dei beni appartenenti alla criminalità, contribuendo così a garantire la giustizia e la tutela del patrimonio pubblico.