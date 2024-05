Produzione, traffico e detenzione di droga: finiscono ai domiciliari

Nel pomeriggio del 3 maggio, i carabinieri della locale Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, a seguito di mirato servizio per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, effettuavano una perquisizione locale all’interno di un appartamento del centro.

All’esito delle operazioni venivano rinvenuti complessivi 120 gr di sostanza stupefacente, bilancino di precisione, materiale per il funzionamento e il confezionamento del narcotico, quaderni riportanti appunti manoscritti afferenti l’attività di spaccio e la somma in denaro di euro 1.000,00.





Gli occupanti dell’abitazione, rispettivamente un uomo ed una donna, venivano tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e condotti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo per la convalida.