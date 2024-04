Arrestato con due chili di droga, dopo la condanna si aprono le porte del carcere

Nella giornata del 12 aprile la polizia ha eseguito un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per la carcerazione nei confronti di Giuseppe Roselli, classe 1968, poiché condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La condanna è giunta in seguito all’arresto in flagranza di reato avvenuto in data 21.07.2023.

All’epoca dei fatti l’attività investigativa, realizzata dalla squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Gaeta nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha visto la sua genesi nelle informazioni apprese sul territorio circa il fatto che l’arrestato si stesse dedicando all’attività di spaccio, in particolare tra i comuni di Gaeta e Itri.





Individuato il soggetto, i poliziotti del Commissariato di Gaeta effettuavano quindi un servizio di osservazione fino al Comune di Itri, che permetteva di rilevare, di lì poco, una verosimile cessione di sostanza stupefacente; ne scaturiva l’intervento in esito al quale Roselli veniva bloccato e controllato.

L’uomo, a seguito del controllo, consegnava spontaneamente agli agenti un involucro in cellophane trasparente contenente una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che custodiva nel marsupio. La perquisizione personale e veicolare posta in essere a carico della stesso consentiva di ritrovare una dose di cocaina, avvolta in cellophane trasparente del peso di 1,9 grammi lordi, nonché 4 dosi di cocaina contenute singolarmente in cellophane trasparente, del peso unitario di 0,5 grammi.

Alia luce delle risultanze investigative emerse i poliziotti facevano dunque accesso nell’abitazione dell’uomo, situata a Fondi, e procedevano ad una perquisizione personale e locale che sortiva esito positivo, in quanto venivano ritrovati, nascosti in varie parti della casa, complessivamente circa uno chilogrammo di marijuana e altrettanto di cocaina, nonché due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio.