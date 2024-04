Nuove strisce blu a Fondi, Azione: “Chiediamo progettualità, non tirare a campare”

“La scorsa settimana, a fari spenti, senza le solite inaugurazioni in pompa magna di cui siamo abituati da questa amministrazione, sono state create altre strisce blu nel centro cittadino. Ci risiamo. Un altro passo fatto da questa amministrazione per rendere maggiormente complicata la vita ai cittadini di Fondi”. A parlare, il coordinamento cittadino di Azione.

“Dopo la creazione delle strisce blu sul tratto di via Flacca dichiarato area urbana, senza però creare passaggi pedonali, piste ciclabili o pedonali, stringendo pure la carreggiata, rendendola così, dopo l’incremento della tariffa di sosta, senza però corrispondere nessun miglioramento per i cittadini, ora vi è una ulteriore riduzione delle aree di sosta gratuita a vantaggio di quelle a pagamento”.





“Tutto questo non piace ai cittadini, che vedono approssimazione, nessuna progettualità, un approccio finalizzato a spremere i cittadini, non a indirizzare a un uso consapevole e agevolato dei mezzi di trasporto. Ci spiace ribadirlo, ma l’amministrazione Maschietto non brilla per visione, mira solo al tirare a campare”.

“Eppure – continuano da Azione – i problemi sulla viabilità sono tanti, iniziando dallo stato delle strade, di cui non si fa manutenzione, alla congestione del traffico, specialmente nei pressi di Ponte Selce, alla situazione di parcheggio selvaggio che imperversa in tutta la città, che convince i cittadini a parcheggiare la propria auto in posizioni improbabili, che mettono anche a repentaglio la viabilità”.

“Vi è un piano del traffico a Fondi? A noi sembra si facciano solo interventi spot, senza una visione degli effetti. Un esempio è lo svincolo a Ponte Selce. Provate a passare nei dintorni, specialmente la sera: un groviglio di auto che si ammassano, in disordine una contro l’altro, degno di un incrocio a Calcutta. Nonostante ci siano stati oltre due anni di sperimentazione (con le barriere che volavano via a ogni colpo di vento) e poi dopo qualche anno di utilizzo effettivo, i problemi non sono stati risolti”.

“Noi di Fondi in Azione chiediamo immediatamente che si progetti una nuova viabilità, che tenga conto delle necessità dei cittadini, che curi il centro storico spostando quanto più possibile da esso l’accesso delle auto, ripristinando la vivibilità della città e delle piazze, ci permettiamo ad esempio di suggerire di liberare Piazza Matteotti dall’orrendo parcheggio che lo tiene in ostaggio, abbellirlo con delle fioriere, rendendolo il salotto della nostra città, si creino percorsi per defluire il traffico, si progettino nuovi percorsi pedonali e ciclabili, non è concepibile che un territorio come il nostro abbia la miseria delle piste che ha oggi. Chiediamo progettualità, non tirare a campare!”.