Fondi, impianto di telefonia in via Torre: il sindaco sospende i lavori

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato venerdì mattina un’ordinanza di immediata sospensione dei lavori di realizzazione della nuova stazione radio base per telefonia cellulare nel terreno ubicato tra via Torre e via Spinete.

Come viene evidenziato nel provvedimento, la presenza dell’impianto a pochissima distanza dalla scuola dell’infanzia Monsignor Lorenzo Gargiulo, è infatti in contrasto con il Regolamento comunale per l’installazione dell’esercizio degli impianti di telefonia mobile approvato in Consiglio comunale in data 16 febbraio 2015.





La presenza di un popoloso nucleo abitato ha inoltre generato numerose doglianze da parte dei cittadini, preoccupati per la propria salute e, soprattutto, per quella dei bambini in tenera età. Valutato, come riportato nell’ordinanza, che la collocazione dell’antenna necessita di approfondimenti improcrastinabili circa il livello di immissione delle onde elettromagnetiche e al fine di scongiurare il determinarsi di situazioni di incertezza, il primo cittadino ha deciso di firmare, in via cautelativa, un provvedimento che dispone l’immediata sospensione dei lavori.